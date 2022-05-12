中職／龍猿戰因雨延賽 葉總：我很想比
樂天桃猿隊今天對味全龍隊賽事，因桃園球場雨勢過大，因此宣告延賽，龍隊雖然近期遇到疫情關係，陣容相對劣勢，外界多半認為，多延一天距離主力歸隊日就近一天，但總教練葉君璋卻說：「我很想比。」
中華職棒今天宣布，原訂2022年5月12日18：35的味全龍與樂天桃猿賽事（樂天桃園），受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事延賽日期未定，特此公告。
今天賽前看到現場雨勢下下停停，多半認為延賽機率大，不過葉總聽到卻說：「我是想比的，想看看這些球員的表現。」
龍隊因4月27日開始出現疫情，累計19名一軍球員確診，目前逐漸解除隔離，但昨天回歸的首戰，還是動用了14名「疫情隔離遞補名單」的球員，新血占了大多數。
葉總想觀察這些球員在一軍的狀況，「有時候你說在二軍打得很好，但上來一軍壓力不同，抗壓性會是個問題。」
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