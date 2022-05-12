中職／徐若熙肘傷改打PRP 沒效得考慮開刀

味全龍隊「疫」後回歸，先發投手還是個難題，21歲的徐若熙短期內無法放進戰力考量，他因手肘不適關係，近期注射高濃度血小板血漿（PRP），至少要觀察到6月中，之後若無改善，總教練葉君璋表示：「開刀是一個選項。」

徐若熙去年首個一軍賽季，出賽20場戰績3勝7敗，防禦率3.11，81局中投出98次三振，火球加上高三振率技驚四座，然而今年因手肘不適，沒能趕上開季。

徐若熙右手肘在前年曾因骨刺開過刀，今年的狀況經檢查為韌帶撕裂傷，球隊原本希望透過加強周遭肌肉、強化支撐，但看來沒有太大效果。

葉總今天表示：「原本不打算打PRP，現在已經打了，預計要觀察1個半月，如果OK就OK，還是沒辦法的話，那要有心理準備，開刀是一個選項，6月再來看看怎麼打算。」