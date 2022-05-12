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中職／「最後淨土」也現疫情 猿隊準備好快篩、體能包

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿領隊浦韋青。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿領隊浦韋青。圖／聯合報系資料照

樂天桃猿隊今天有二軍球員快篩陽性，中華職棒「最後一塊淨土」也被疫情攻破，猿隊總教練曾豪駒表示：「沒有所謂淨土，以目前疫情來看，大家染疫的機率都提升。」

中職從味全龍隊一軍開始出現第一波疫情，隨後富邦悍將、中信兄弟、統一獅隊都陸續傳出球員快篩陽性，如今輪到猿隊，曾豪駒表示：「先把流程規劃好，這是沒辦法的事，先把防護做好。」

猿隊立刻啟動隊內防疫應變計劃，二軍暫停賽事三天，期間天天快篩、1人1室，並提供「防疫體能包」讓球員可以維持一定訓練，樂天桃猿領隊浦韋青表示：「都有沙盤推演過。」

浦韋青表示，球隊在一軍有跟聯新醫院合作，二軍則是嘉義長庚醫院，若有球員快篩陽性，會安排合作醫院幫忙PCR檢測。

按照目前猿隊防疫應變，二軍會先停賽三天，安排球員1人1室觀察，期間也會持續快篩，浦韋青表示：「球隊固定有再開防疫會議，體能教練這邊也會準備防疫體能包，幫助球員維持訓練，有一些器材，重點是開菜單給他們。」

浦韋青表示，雖然目前大眾生活是維持正常，但球員這邊還是希望能夠「清零」，因此防疫規範會較為嚴格，包括禁止外食等，「選手他們比較辛苦一點。」

二軍這停賽三天每天快篩，包括球員、教練團、後勤、球場工作人員等，一天就要消耗60劑左右，總計近200劑，浦韋青表示，目前一、二軍合計庫存還夠支應，「如果未來是要走以篩代隔的路線，添購快篩管道有限，這方面會比較困擾一點。」

桃猿球團今天公布，二軍有3名球員、1名教練快篩陽性，另匡列2位球員為密切接觸者，由於本周猿隊唯一一場賽事是對味全龍二軍，而龍隊二軍因抽調大量人手支援一軍，早已延期，所以猿隊剛好可以讓所有球員暫停出賽。

浦韋青 樂天桃猿 味全龍

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