棒球／陳瑞振「因個人原因」由港返台 台鋼雄鷹總仔有譜了？
離開富邦悍將後的名教頭陳瑞振前往香港擔任代表隊教練，不過昨天香港棒球總會發文表示，陳瑞振必須返台處理事情，不禁讓台灣球迷聯想，陳瑞振是否有機會擔任中職第6隊台鋼雄鷹的教練職位。
香港棒球總會昨在臉書發文表示有感傷的事情要宣布：「陳瑞振教練因個人原因需要回去台灣處理其他事務，未能陪伴我們整個訓練，我們很感謝陳教練在這個疫情期間不辭勞苦地來香港指導我們每位球員，球員們一直都很珍惜陳教練每次傾囊相授的機會，希望能在亞運會學以致用。」也表示期待陳瑞振再度到香港指導球員。
消息被轉至PTT，網友紛紛猜測陳瑞振接下來的動向就是返台擔任教練，其中又以台鋼雄鷹的呼聲最高：「台鋼二軍總仔很適合」、「這時間點，台鋼吧」、「振總來，三年給你完整內野基石群」。
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