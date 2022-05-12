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中職／隊友染疫林恩宇PCR結果陰性 留在台中自主管理

聯合新聞網 / 綜合報導
中信兄弟牛棚投手教練林恩宇。 記者蘇志畬／攝影
中信兄弟牛棚投手教練林恩宇。 記者蘇志畬／攝影

中信兄弟昨傳出原定先發投手呂彥青、牛棚投手教練林恩宇快篩陽性，以及接觸者詹子賢、王政順共4人須接受隔離，今天稍早林恩宇在個人臉書透露PCR結果為陰性，但自主管理期間仍會留在台中好好照顧被隔離的呂彥青等人。

呂彥青、林恩宇昨賽前快篩陽性，之後進行PCR採檢，工作人員經疫調後匡列呂彥青的密切接觸者詹子賢，兄弟球團也安排詹子賢返回台中的宿舍進行3＋4天隔離。

兄弟牛棚投手教練林恩宇今天下午在臉書秀出PCR檢測陰性的截圖畫面，表示抱歉讓大家擔心了。他也提到，上週他因為小感冒所以特別小心，在確定快篩陰性後才敢放心下台南，沒想到昨天快篩的結果竟慢慢浮現第2條線，令他有些意外。

兄弟今天沒有比賽，明天起則要北上作客富邦悍將3連戰，林恩宇似乎還不會隨隊：「這幾天還是會好好的自主管理並且還是會留在台中好好的照顧彥青，還有隔離中的子賢跟政順，也會好好讓自己的身心靈充電一番，來面對接下來的挑戰，期待接下來的見面。」文末也感謝醫護人員的付出。

隔離 快篩 PCR 呂彥青 詹子賢 中信兄弟

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