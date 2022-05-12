中職／猿隊二軍出現疫情 3球員1教練快篩陽性

太平洋聯盟11日由軟體銀行鷹對上西武獅的比賽，軟銀的先發投手東濱巨整場只出現兩次保送，未被擊出任何安打，投出日職史上第95場無安打比賽。由於今年在日職，已經發生數次達成或接近完全比賽、無安打比賽的狀況，也突顯出本季日職極端投高打低的處境。

2022-05-12 11:26