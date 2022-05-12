中職／猿隊二軍出現疫情 3球員1教練快篩陽性
中華職棒疫情燒到二軍，樂天桃猿隊今天宣布，二軍有2名球員快篩陽性，全體快篩後再增加1名教練、1名球員快篩陽性，目前已安排PCR檢測並通報聯盟。
樂天桃猿球團表示，二軍因2位球員今日有感冒症狀，因此進行快篩，發現其呈現陽性，練習前二軍全體隊職員進行快篩，其中再發現1位教練及第3位球員快篩結果呈現陽性，目前已安排進行PCR檢測。
猿隊表示，四人的染疫原因暫時不明，目前已依規定通報聯盟，並針對隊內密切接觸者進行疫調，匡列二位球員為密切接觸者，球團皆安排兩人依規定隔離。
樂天桃猿二軍在本周並無賽事，總計3位球員及1位教練快篩陽性，匡列2位球員為密切接觸者，球團將嚴格遵守指揮中心及聯盟規範辦理，渡過疫情，希冀人員平安。
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