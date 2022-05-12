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湯優盃／球后頂尖對決！戴資穎3局大戰惜敗山口茜

日職／無安打比賽太多了 球迷質疑用球有掉包「該換彈球了」

聯合新聞網 / 綜合報導
軟銀東濱巨投出無安打比賽。圖擷取自太平洋聯盟TV推特
軟銀東濱巨投出無安打比賽。圖擷取自太平洋聯盟TV推特

太平洋聯盟11日由軟體銀行鷹對上西武獅的比賽，軟銀的先發投手東濱巨整場只出現兩次保送，未被擊出任何安打，投出日職史上第95場無安打比賽。由於今年在日職，已經發生數次達成或接近完全比賽、無安打比賽的狀況，也突顯出本季日職極端投高打低的處境。

根據日本媒體體育日本」報導，羅德隊的佐佐木朗希，先是4月10日對歐力士投出完全比賽，接著4月17日又對火腿投出8局的准完全比賽。5月6日中日對上阪神，中日投手大野雄大也在正規九局內未讓任何打者上壘，直到十局上半兩出局時，才被佐藤輝明擊出二壘安打，成為另一場「完全未遂」的賽事。

而在東濱投出無安打比賽同一天，中日先發投手岡野祐一郎對上養樂多隊，也投出5局無安打的成績。後續岡野雖因為被換代打無緣挑戰紀錄，但中日龍的接任的後援投手群，也僅僅只被敲出一支安打，徹底完封了養樂多隊。

由於類似的狀況在今年頻繁發生，引起不少日本球迷的疑慮，認為「今年挑戰完全比賽或無安打比賽的機會也太多」、「職棒投高打低的狀況高到異常」。也有日本網友懷疑是用球問題，導致比賽越來越失衡「又偷偷換成統一球了嗎」、「Mizuno不太可信吧」、「棒球還是打高投低一點比較好看，用比較會飛的球吧」。

日本 體育

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