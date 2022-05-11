中職／隔10天登板照繳好投 王溢正：球隊需要我

樂天桃猿隊今晚以10：1擊敗味全龍隊，先發投手王溢正6局失1分非責失的表現，雖然等不到勝投，但獲得單場MVP肯定，暌違10天登板照樣繳出好投，王溢正說：「因為球隊需要我。」

猿隊本周加上補賽，有6場比賽要打，王溢正能夠扛起一席先發輪值很重要，今晚以87球投完6局，被敲5支安打只失1分非責失，好表現讓總教練曾豪駒稱讚：「溢正今年維持得不錯，希望繼續保持下去。」

王溢正另外投出7次三振，另有1次四壞保送，他驚訝的是「球速有回來」，王溢正表示：「今天速度好像都有140公里以上，看到最快有144、143，可能久沒比，身體健康度有提升，滿意外的，今年多半是用變化球三振，今天直球也有。」

猿隊前7局與龍隊戰平，是8局下龍隊牛棚「自爆」，單局被敲6支安打、加上6次四死球，讓猿隊一口氣攻下9分超前，曾豪駒表示：「前面沒有突破鋼龍，被壓制住，後面抓到嗆司（機會）製造大局，知道對方投手不穩，從選球開始，耐心一點。」

對於賽後獲選MVP，王溢正表示自己沒有想太多，太久沒出賽主要在抓感覺，「整體來說想法簡單點，球隊需要我嘛，我就投下去，以前投球會有個目標，今天就是輕鬆丟，1個1個出局數去抓。」

龍隊先前因疫情有7場延賽，這是他們5月的第一場出賽，曾豪駒認為打擊沒有太大不同，但可能久沒比賽，比較積極出棒；王溢正則認為，龍隊能力一直都很好，「不會因為沒有比賽就有差，我的球如果偏差一點，還是可能不見（被打出去）。」