日職／張奕中歐力士張奕中繼1局無失分 飆153公里火球

日職歐力士猛牛隊台灣投手張奕今天後援出賽，是8日重返一軍之後首度登板，投1局被敲1支安打、投1次保送面臨危機，但也送出2次三振，沒有失分，還飆出153公里火球。

張奕在二軍表現優異，於8日再度獲得一軍機會，今天歐力士作客札幌巨蛋與日本火腿隊交手的賽事，張奕在6局下、球隊落後3分時登板後援。

張奕先讓宇佐見真吾擊出三壘滾地球出局，被松本剛敲出安打，接著三振掉中島卓也，但對清宮幸太郎投出保送，因被盜壘面臨二、三壘有人危機，不過最後賞給野村佑希三振。總計張奕用24球投1局，沒有失分，最快飆出153公里球速，目前在一軍防禦率3.18。

火腿隊打線在前幾局就有攻勢，1局下松本剛、中島卓也敲安打後，出現2次保送擠回1分，接著淺間大基造成對方失誤再得1分；2局下宇佐見真吾敲安打、松本剛遭觸身球後，清宮幸太郎敲出二壘安打，帶有2分打點，野村佑希再敲1打點安打。

雖然歐力士在第5、6局各反攻1分，不過最終火腿隊還是以5比2擊敗歐力士。火腿隊先發投手金子千尋用69球投5局，被敲4支安打，失掉1分；接著上原健太投1局失1分，宮西尚生、堀瑞輝、北山亘基各投1局都沒有失分。