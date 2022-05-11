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中職／9分大局分勝負 猿狠宰復出龍

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導

味全龍隊經歷疫情風暴後的首戰，今晚作客桃園球場面對樂天桃猿隊，前7局打得難分難捨，8局露出兵源短缺的弱點，猿隊8局下6支安打、2次觸身、4次保送，攻下9分大局，以10：1拿下勝利。

龍隊在4月27日出現疫情，累計19名球員確診，到今天居家隔離人數終於下降到聯盟開賽標準之下，因此回到球場，不過今天的出賽名單中，有14名本土球員都是透過「疫情隔離遞補名單」進入一軍戰力，投手戰力是賽前總教練葉君璋最擔心的地方。

2局下猿隊先馳得點，1出局後梁家榮敲安站上一壘，接著林承飛的一支左外野深遠二壘打，讓梁家榮有時間連闖三個壘包，回到本壘得分。

不過龍隊在5局上2出局後，先由曾傳昇選到四壞保送上壘，再靠著盜壘加上捕手傳球失誤，一口氣站上三壘，吳東融適時安打敲回追平分。

戰局到8局下出現變化，龍隊先發投手鋼龍投6局失1分退場，接手的陳明軒投1局無失分，但8局續投卻出現觸身、安打、觸身形成滿壘。

呂偉晟接手後火上加油，先對梁家榮投出保送奉送超前分，又出現暴投掉分，接著保送林承飛又擠成滿壘，再被敲1安、投出第3次保送後退場，龍隊再換上蔡明憲也無法止血，被敲3支安打，但至少抓到1出局；最後換上黃東淯，雖被郭永維敲出二壘打，另有1次保送，但至少抓到2出局，終止這漫長的半局。

梁家榮 林承飛

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