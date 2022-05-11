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中職／「疫」外！吳哲源6.2局好投 奪生涯首場先發勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手吳哲源。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手吳哲源。圖／中信兄弟隊提供

意料之外的本季第2場先發，中信兄弟隊吳哲源繳出6.2局、失2分的優質先發，幫助球隊以4：2擊敗統一獅隊，在生涯第2次先發拿下先發勝。

兄弟今天賽前全隊快篩，預定先發的投手呂彥青及投手教練林恩宇都呈現陽性反應，只好臨時換投，改由本季一軍出賽6場僅1次先發的吳哲源代班。

吳哲源開賽連續解決4人次，才被今天回歸一軍的胡金龍敲安破功，接下來一直到7局出現狀況，先被林子豪敲安，2出局後又被羅暐捷敲出2分全壘打，無失分也破功，只好退場休息。

吳哲源前五年都是擔任後援投手，今年4月10日生涯首次先發6局失4分吞敗，不過今天97球投完6.2局，被敲5支安打、失2分，另有3次三振沒有保送，用球數、局數都創生涯新高，也拿下首次的先發勝。

兄弟打線相挺，1局上陳文杰在2出局後敲出右外野深遠三壘打，並靠著二壘手轉傳失誤，球彈到界外區，陳文杰趁機跑回本壘得到第1分；3局上陳文杰又在二壘有人時敲出安打，打回第2分。

4局上則是陳子豪在一、三壘有人時敲出二壘打，帶有1分打點，二、三壘有人局面在1出局後交給宋晟睿，用犧牲短打再換回1分。

陳文杰 呂彥青

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