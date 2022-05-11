日職／投出27出局的無安打比賽 東浜巨：難以置信
美國職棒今天才出現一場無安打比賽，無獨有偶，日本職棒軟銀隊投手東浜巨今天也投出無安打比賽，也是日職史上第84人，本季第2人，前一位是投出完全比賽的佐佐木朗希。
東浜巨今天面對西武隊打線，投出6次三振另有2次四壞保送，分別在2局對中村剛也、4局對山川穗高投出，但就是沒被敲安，而且投完9局只用了97球，用球數還沒破百。
賽後站上英雄訪問台，東浜巨說：「好累，我真的辦到了嗎？真是難以置信。」東浜巨靠著150公里的速球搭配伸卡、卡特球，辦到了。
軟銀隊打線在3局下給予支援，2出局二壘有人時，今宮健太安打敲回第1分，柳田悠岐再補上一支二壘打，敲回第2分，個人連3場有打點。
東浜巨成為繼今年4月10日的佐佐木朗希後，日職第84位、第95次投出無安打比賽的投手，軟銀隊史則是第3人，前有1943年南海時期的別所昭、2019年9月6日的千賀滉大。
有趣的是，東浜巨投出2次四壞後都成功製造雙殺，用最低的27個出局數完成無安打比賽，日職史上扣掉完全比賽是第4人辦到此事。
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