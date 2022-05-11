全國少棒錦標賽今圓滿落幕 台南鄭傑宇奪全壘打王

TOTO盃全國少棒錦標賽今天在台南亞太棒球訓練中心少棒球場完美落幕，台南立人國小鄭傑宇以2支全壘打的優異表現，拿下全壘打王奬座，為台南少棒史上奠下亮眼成績，市長黃偉哲也在第一時間勉勵選手，鼓勵小球員再接再厲，代表臺南進軍國際賽。

教育局鄭新輝局長表示，鄭傑宇出身立人國小少棒隊，他的母隊教練劉冠豪表示，傑宇在四年級時教練團即發現他的運動能力優於一般同齡學童，且打擊力更優於高年級，因此當時就是球隊主力。此次賽事台南市的帶隊教練蘇煒智也表示，傑宇的個性內斂，面臨大賽時不易受外界影響，可以穩定發揮打擊實力。

鄭傑宇如願搶下全壘打王的獎項，他感謝市長黃偉哲對基層棒球的支持與照顧，讓選手有一個很棒的舞臺，他將持續充實自己的實力，希望能順利入選國家代表隊，進軍由美國小馬聯盟主辦的PONY世界少棒錦標賽 ，為台灣爭取榮耀！

體育處表示，棒球一直是台南市的重點發展項目，除了由13間少棒、7間青少棒及5間青棒建立的三級基層棒球發展體系外，向上銜接至大學、城市棒球隊及在地耕耘悠久之統一獅職棒隊，提供給選手完整的銜接進路規劃。

另一方面，南市去年起實施「獎勵臺南市績優青少棒選手銜接本市青棒校隊就讀訓練試辦計畫」，針對績優青棒選手核發每月2000元培訓津貼，並提午餐費及學雜費減免的補助，讓選手可以安心專注於訓練。

鄭傑宇今年即將升上國一，預備至崇明國中就讀並銜續訓練，未來也期待在台南堅強的教練群指導下，再披戰袍代表台南出賽並創造佳績!