中職／等待3年 魏全進入味全一軍出賽名單

等待了3年，味全龍隊捕手魏全終於在今天進入一軍出賽名單，去年因開刀讓他幾乎休了一整季，看到隊友在一軍的表現很想趕快跟上，今年雖因疫情關係獲得機會，但他不會想太多，「球隊有需要，就努力做出貢獻。」

姓名跟母企業同音的魏全在2019年季中選秀被味全龍隊選中時，曾引起球迷廣泛討論，去年因當兵後傷到韌帶，膝蓋開刀，幸好復原進度快，球季尾聲還有在二軍出賽12場，到今年終於有機會升上一軍。

魏全表示，去年開刀那段時間很掙扎，一整年幾乎都在復健，「看到大家在一軍表現，很想快點回去為球隊貢獻。」但今年就不會想太多，反而因疫情關係而獲得一軍機會。

「魏全」與「味全」的同音哏會不會在魏全一軍初登板時再度掀起討論？魏全表示，到場上也不會特別注意球迷的反應，「剛進來時討論比較多，現在都過3年，應該還好。」