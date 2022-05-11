中職／龍隊捕手最後底牌 李展毅想在一軍待更久

味全龍隊因隊內疫情延賽7場後，今天重返球場，捕手主力只剩吉力吉撈．鞏冠，加上二軍的魏全支援，新秀李展毅將是最後一張底牌，總教練葉君璋希望不要用到，但也告訴他：「看到剩你要準備。」

李展毅是在去年季中選秀龍隊的第3指名，大理高中時期擔任過捕手、一壘手，進入職棒後以一壘為主，這兩年在二軍只蹲過4場，葉君璋表示，李展毅上來後，並未特別提醒他要練習蹲捕，但要他做好心理準備，「只要能接到投手的球就夠了。」

李展毅也表示，今年葉總因擔心傷兵狀況，所以有提醒他捕手方面還是要準備，「要能夠下去比賽，我也希望能夠守好，在這個位置發展。」

不過對於李展毅的打擊，葉總評價不錯，「今年確實有進步，擊球的距離有增長，不過整體來說還不夠穩定，選球方面OK，只要給他策略，到時候去場上適應、吸收經驗。」

味全龍隊李展毅。記者蘇志畬／攝影

李展毅今年在二軍打擊率2成13，47打數敲出10支安打，有2支二壘打、1發全壘打，李展毅表示，一開始調整不太順，第一個完整球季心態有點太在乎，反而不穩，後來一軍因疫情停賽，自己的心態也跟著調整，「不用想太多，專注比賽。」

因為疫情關係而被拉上一軍，李展毅表示心理上有準備，「不希望只是支援，希望在一軍越長越好。」也先設想過觀眾、強度可能跟二軍有差異，「到時就是專注自己，能做到就能待更久。」