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中職／曹祐齊等待一軍初體驗 期待老爸曹竣崵能到場

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊曹祐齊今天賽前練習。圖／味全龍隊提供
味全龍隊曹祐齊今天賽前練習。圖／味全龍隊提供

味全龍隊昨天將19歲投手曹祐齊放進註冊名單，本周4連戰有機會體驗一軍初登板，不過父親、前職棒球星曹竣崵應不會「同台」，曹竣崵的球評登板日是明天，曹祐齊暫時不多想，聽爸爸的話「先把自己準備好」。

龍隊因爆發疫情，今天雖然重新回到球場，但先發投手大量不足，今、明天預計洋投鋼龍、布里悍登板，本土投手剩下廖任磊跟曹祐齊，曹祐齊照推算有可能是14日對統一獅隊之戰登板，前提是這幾場沒有因雨延賽。

味全龍隊曹祐齊今天賽前練習。圖／味全龍隊提供
味全龍隊曹祐齊今天賽前練習。圖／味全龍隊提供

曹祐齊表示，如果有機會登板，教練有提醒，上來一軍要平常心，跟二軍一樣的方式去投球，「不管幾局，想辦法把自已的任務投完。」

屆時若先發，曹祐齊當然也希望同在台北城市科技大學任教的父親曹竣崵、母親傅姿伶能夠到場，他也轉述父親對自已的提醒，「把自己準備好，不管是否出賽，上來是教練團有注意到，要感謝教練。」

曹祐齊今年在二軍局數漸進式增加，目前最多投到4局、65球，用球數要拉到5局該有的數量不是太大問題，最快球速也來到148、149公里，均速落在145、146公里左右，曹祐齊表示，今年在二軍最大收穫是勇敢攻擊好球帶，希望以最少的球數去完成該有局數。

統一獅 廖任磊 味全龍

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