中職／龍隊回歸缺先發 葉總：好險有「廖」

在經歷疫情風暴後，味全龍隊今天重返球場，陣容出現不少新兵，總教練葉君璋認為，打擊方面影響難說，但先發投手確實較為短缺，幸好本土一軍還有廖任磊扛著，讓葉總直呼：「好險有『廖』。」

龍隊因目前居家隔離名單人數下降到13人，符合聯盟賽事開打標準，因此今天重新回歸，作客桃園球場對上龍頭樂天桃猿隊，影響最大是先發投手王維中、林子昱、郭郁政目前都還無法出賽，加上徐若熙4月初出現手肘韌帶撕裂傷，短期內也不是戰力選項。

龍隊本周有4場比賽，洋投鋼龍、布里悍打頭陣，接下來兩個輪值空缺，葉君璋指出，廖任磊會扛起一席，至於另一場則由曹祐齊先發的機會高，下周5場比賽，有可能洋投「投1休4」出賽，或是由陳明軒補上一席。

葉君璋表示，先發調度上確實有影響，整體的穩定性、吃的局數有差，「好在任磊還能投，好險有廖。」葉總預估，先發輪值至少還要再2周才能回到正常狀況。

至於打擊方面，葉君璋認為，打線排出來沒有差太多，「現在排下去就是我們最好的陣容，還是要看臨場發揮，選手的狀況好壞很難講。」

至於捕手方面，由於一軍只剩吉力吉撈．鞏冠能蹲捕，因此今日也從二軍拉上魏全支援，李展毅一壘為主，除非另有狀況才會上場。

龍隊昨天一口氣註冊5名選手，分別是曹祐齊、李展毅、張鈞守、陳良志、游宗儒，葉君璋表示，其中曹祐齊、張鈞守確定今天不會上場，「張鈞守還在調整，如果狀況OK之後比賽也會投，後面（牛棚）上的可能性比較高。」