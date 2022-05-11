中職／呂彥青、林恩宇快篩陽性 兄弟緊急換投
繼統一獅隊傳出投手王鏡銘快篩陽性後，中信兄弟隊今天也公布今日預定先發投手呂彥青、牛棚投手教練林恩宇快篩陽性，先發投手臨時換成吳哲源，中華職棒5支球隊目前已有4隊出現疫情。
中信兄弟球團表示，今日賽前安排一軍全體隊職員快篩，其中牛棚投手教練林恩宇，以及預定於今日先發的投手呂彥青，兩次快篩的結果皆呈現陽性。兩位目前身體狀況皆正常，目前已安排進行PCR檢測。
自疫情爆發以來，中信兄弟嚴格要求隊職員落實防疫工作，今年4月中更嚴格要求隊職員不能在外用餐，降低風險。自4月27日於天母球場與味全龍隊進行的賽事因疫情延賽後，中信兄弟球團於客場住宿時安排隊職員一人一間房間，減少密切接觸。
林恩宇教練及呂彥青的染疫原因不明，目前中信兄弟球團已依規定通報聯盟，並針對隊內密切接觸者進行疫調，僅詹子賢被匡列為呂彥青之密切接觸者，球團也安排詹子賢回臺中宿舍進行3+4天隔離。
另外，王政順因家人確診，目前也於臺中宿舍隔離中。中信兄弟球團將嚴格遵守指揮中心及聯盟規範辦理，希望疫情早日平息、人員平安。
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