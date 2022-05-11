中職／悍將貧打難解 場均得分還不如職業足球平均進球數

富邦悍將昨派出曾旅日的郭俊麟先發，雖然繳出優質先發，但攻擊再次遭到封鎖輸球又吞4連敗，本季只打24戰慘輸20場，追平1996年興農熊隊的最速20敗紀錄。細究原因，「貧打」成為主因，目前總得分54分，竟比少打7場的味全龍還少30分！

富邦本季全隊打擊火力貧乏，根據統計，團隊打擊率僅2成21、上壘率0.276、長打率0.286各項表現都排在聯盟墊底位置，甚至有5場被對手完封，得分超過6分的比賽僅2場，相比之下本季因疫情影響一周沒比賽的味全龍，出賽17場拿下10勝，雖然比悍將少打7場，總得分84分卻比悍將的54分多了30分。

反關本季暫居聯盟第一的樂天桃猿，持續展現「暴力猿」本色，單場得分2分以下的比賽僅3場，得分超過6分的比賽共有7場，團隊打擊率0.290、長打率0.406兩數據均為全聯盟第一，全壘打11支僅落後兄弟1轟，但有五隊最高的44支二壘打，7支三壘打更海放另四隊，尤其得點圈打擊率是超過三成的0.325，遠勝悍將的0.205。

值得一提的是有網友列出各國職業運動數據，悍將本季平均得分僅2.25分，不僅不如大聯盟老虎(2.79分)、日職歐力士(2.40分)與韓職韓華老鷹(3.45分)三國職棒得分墊底球隊，還比更難進球的職業足球聯盟最高場均進球數低，包含德甲拜仁的2.88球、荷甲阿賈克斯的2.84球、英超曼城的2.54球都勝過悍將，只贏過西甲皇馬的2.09球，讓球迷戲稱「拿棒子的還不如用腳踢的」、「再打下去搞不好連皇馬都超車」、「原來是富邦足球隊阿，還以為悍將是打棒球的呢」。