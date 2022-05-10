中職／「台南王」招牌被獅隊砸了 泰迪首度在台南吞敗

「台南王」泰迪在台南球場的不敗金身，今天由前東家統一獅隊來打破，在他5.1局投球任內攻下5分，獅隊終場以5：1擊敗中信兄弟隊，泰迪在台南豪奪9連勝後吞下第1敗。

泰迪前兩年效力統一獅隊，在台南的10場出賽，打下9勝0敗、防禦率1.47，強到被球迷取了「台南王」封號；過去穿著獅隊戰袍在台南大顯神威，他的第11場府城登板改披兄弟戰袍，與獅隊為敵。

面對泰迪，獅隊打線先給老朋友見面禮，首局邱智呈一壘打、林靖凱二壘打、陳傑憲三壘打，還沒有出局數已經掃回2分，潘傑楷的一壘方向滾地球再添1分打點，這也是兄弟今年首度在第1局掉分。

獅隊在第6局補刀，泰迪先投出2保送，潘傑楷敲出安打、追加2分，他一個人就從泰迪手中打下3分打點，這一棒也打退了泰迪，讓他以5.1局被敲5安打、失5分收工。

獅隊先發投手古林睿煬投5.2局，被敲5安打、失1分，送出6K，失分出現在第3局，先被高宇杰敲二壘打，王威晨補上適時安打、帶有1分打點。