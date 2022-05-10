中職／郭俊麟6局優質先發獲0分相挺 悍將吞最速20敗

郭俊麟本季初登板，面對樂天桃猿隊繳出6局失2分優質先發，但自家打線0火力支援，富邦悍將隊以0：3輸球、吞下4連敗，郭俊麟承擔敗投；悍將只打24戰慘輸20場，追平1996年興農熊隊的最速20敗紀錄。

郭俊麟原本在4月8日就要先發，卻因跑步造成輕微拉傷，這一拉讓他的本季首戰遲了1個月才到來，今天在桃園球場先發出戰猿隊。

郭俊麟先發6局共用84球，被敲6安打、失2分，有4次三振，儘管首局面對開路先鋒林立就被敲出二壘打，但成功守下危機，他的失分出現在第4局，單局被敲3安打，陳俊秀一壘打、朱育賢二壘打串聯助猿隊先馳得點，林承飛的安打帶回第2分。

悍將第8局單局出現2失誤，楊瑞承、陽耀勳各1次「煮粥」，猿隊在這局多添1分。

猿隊由黃子鵬先發，投8局僅被敲5安打、無失分，除了范國宸從他手中敲出3安打外，其他悍將打者對他難以突破，黃子鵬連5場投出優質先發，此役進帳勝投，成為今年第1位取得3勝的本土投手。