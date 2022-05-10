中職／郭俊麟6局優質先發獲0分相挺 悍將吞最速20敗
郭俊麟本季初登板，面對樂天桃猿隊繳出6局失2分優質先發，但自家打線0火力支援，富邦悍將隊以0：3輸球、吞下4連敗，郭俊麟承擔敗投；悍將只打24戰慘輸20場，追平1996年興農熊隊的最速20敗紀錄。
郭俊麟原本在4月8日就要先發，卻因跑步造成輕微拉傷，這一拉讓他的本季首戰遲了1個月才到來，今天在桃園球場先發出戰猿隊。
郭俊麟先發6局共用84球，被敲6安打、失2分，有4次三振，儘管首局面對開路先鋒林立就被敲出二壘打，但成功守下危機，他的失分出現在第4局，單局被敲3安打，陳俊秀一壘打、朱育賢二壘打串聯助猿隊先馳得點，林承飛的安打帶回第2分。
悍將第8局單局出現2失誤，楊瑞承、陽耀勳各1次「煮粥」，猿隊在這局多添1分。
猿隊由黃子鵬先發，投8局僅被敲5安打、無失分，除了范國宸從他手中敲出3安打外，其他悍將打者對他難以突破，黃子鵬連5場投出優質先發，此役進帳勝投，成為今年第1位取得3勝的本土投手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言