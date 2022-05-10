中職／獅隊首局賞舊情人泰迪3分 兄弟的完美第1局破功

「台南王」泰迪重返台南球場第一戰，首局就讓中信兄弟隊一項完美紀錄破功，他在首局被敲3安打、失3分，兄弟本季打到第23場比賽，首度在第1局掉分。

泰迪前2年效力統一獅隊，在台南的10場出賽，豪取9勝0敗、防禦率1.47，強到被球迷取了「台南王」封號；過去穿著獅隊戰袍在台南大顯神威，他的第11場府城登板改披兄弟戰袍，與獅隊為敵。

面對泰迪，獅隊打線先下馬威，首局邱智呈一壘打、林靖凱二壘打、陳傑憲三壘打，還沒有出局數已經掃回2分，潘傑楷的一壘方向滾地球在帶有1分打點，這也是兄弟今年首度在第1局掉分。

兄弟本季前22戰，第一局失分掛0，也是5隊在正規9局內唯一還保有完美未失分紀錄的1局，今天卻由「台南王」泰迪在台南失守。