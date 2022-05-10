日職／王彥程二軍先發無關勝敗 本季首勝再等等

旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天在二軍先發出賽，總計投5.2局失掉3分責失分，球隊終場以6比7不敵養樂多隊，王彥程無關勝敗，本季二軍首勝要再等等。

日本職棒二軍例行賽樂天金鷲隊今天與東京養樂多燕子隊交手，樂天隊派出台灣投手王彥程先發，王彥程1局2人出局後投出四壞保送，接著投出三振、化解危機。

王彥程2局雖被敲出1支安打，但是沒有失分，3局被首名打者武岡龍世敲出三壘打，再被敲出高飛犧牲打失掉1分。

6局王彥程遇到狀況，接連被敲2支安打、高飛犧牲打先掉1分，再被中山翔太敲出內野安打，失掉第3分，2人出局後被敲出安打、6局沒有投完提前退場。

王彥程今天總計用98球投5.2局，被敲7支安打，投出3次三振、4次四死球，失掉3分責失分，球隊6比3領先時退場。

樂天隊牛棚失守，終場以6比7吞敗，王彥程無關勝敗，賽後防禦率3.99，本季目前為止二軍戰績2敗、勝場還沒開張。