中職／想以疫情遞補陳鴻文不可行 誰是悍將及時雨？

富邦悍將隊王牌投手江少慶因快篩陽性，本周先發確定投不了，也讓悍將先發輪值拉警報，想以「疫情隔離名單」的方式以陳鴻文遞補，確定不可行。

陳鴻文在5月7日剛降二軍，意料之外的發展是江少慶在昨天晚間快篩陽性，等待PCR檢測結果中，若確診則需進行7天隔離、7天自主健康管理，牽動的可能是兩次先發。

悍將本周有6場比賽要打，威迪茲昨天先發6局、99球，本周預計二度登板，加上郭俊麟、范米特、陳仕朋，本周還需找到一名代班先發投手，目前一軍先發底的投手有江國豪，二軍則有楊彬、范玉禹、李子強等人；游霆崴於5日下放，也要到15日才能再次升降。

球團曾考慮過不需下放江少慶，而是將他放在「疫情隔離名單」，以陳鴻文作為遞補球員，得到聯盟回覆不行，確定他還是必須下放滿10天才能歸隊，最快要到17日才能重返一軍。

悍將周末在新莊球場與中信兄弟隊進行3連戰，根據氣象預報都是有雨的天氣，若踫上延賽，也可能會是悍將的及時雨。