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中職／聯盟快篩陽性表態第1人 江少慶發文有暖心呼籲

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中職／聯盟快篩陽性表態第1人 江少慶發文有暖心呼籲

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊投手江少慶證實確診新冠肺炎，為中職球員公開證實染疫第一人。報系資料照
富邦悍將隊投手江少慶證實確診新冠肺炎，為中職球員公開證實染疫第一人。報系資料照

富邦悍將隊今天公告陣中1名選手快篩陽性，安排PCR檢測中，王牌投手江少慶隨即於社群網站證實就是自己，昨天有輕微症狀，目前已經好多了，他也有暖心呼籲，期望台灣盡快走過疫情難關。

江少慶透過貼文表示，「收到很多朋友關心，謝謝你們。昨天有輕微症狀，今天已經好多了，只是整天關在家不能跟著球隊訓練，讓我有點心急。」

他提到，「上週六球隊放假，我回花蓮老家陪陪家人，隔天家人通知他們快篩陽性，我就馬上依照球隊的指示開始隔離，昨天開始有些輕微症狀，快篩出現陽性，目前在等待PCR結果。」

江少慶也有暖心呼籲，「疫情已經影響我們的生活太久，尤其第一線的醫護、防疫人員非常辛苦，希望大家一起努力，確實做好個人防護並留意身體狀況，輕症確診及密切接觸也都按照現行政策做好隔離，保持醫療量能留給真正需要的人，讓台灣盡快走過這個難關。我也會按照政府規定做好隔離及後續自主健康管理，同時盡可能在家維持訓練，努力調整盡快回到球場。」

江少慶本季起步不順，前4場先發吞下4敗、防禦率9.39，但他在6日的登板用表現回應外界質疑聲浪，面對樂天桃猿隊力繳7局無失分，本季首度投出優質先發，惟因本季22.1局登板援護率持續掛0，勝投尚未進袋。

江少慶的本季首勝還在難產中，如今先因快篩陽性，若PCR檢測確診，也將暫時停工，按規定5月8日後的確診案例需進行7天隔離、7天自主健康管理。

罕見的是，悍將今天公告陣中選手快篩陽性，江少慶同步表態就是自己，成為中職球員公開第一人，他也藉此機會呼籲防疫重要性、期許台灣盡快走過這次難關。

江少慶 樂天桃猿 富邦悍將

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