中職／悍將證實1選手快篩陽性 第2隊受疫情影響

20歲的「令和怪物」佐佐木朗希上個月面對歐力士投出19次三振的完全比賽受到全球關注，近日不但有大聯盟總管認為他是當今世界前5強的投手，而且投球能力比和大谷翔平同年齡時還要強。 熟悉日職的專欄作家

2022-05-10 13:15