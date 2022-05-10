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中職／悍將證實1選手快篩陽性 第2隊受疫情影響

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今天宣布陣中1名選手確診新冠肺炎，成為第2支出現確診案例的中職球隊。 中央社
富邦悍將隊今天宣布陣中1名選手確診新冠肺炎，成為第2支出現確診案例的中職球隊。 中央社

富邦悍將隊今天宣布陣中1名選手確診新冠肺炎，成為第2支出現確診案例的中職球隊。球團表示，一名選手於8日收到家人快篩陽性，本身快篩陰性後已先返家隔離，昨天並未參與球隊行程，昨天晚間快篩陽性，已安排PCR檢測，將按聯盟相關規定辦理。

國內疫情以每日破萬例狂燒，也衝擊中職各隊，味全龍隊先在4月底成為第一支染疫球隊，全隊合計19名選手確診、7場比賽延賽，悍將今天也傳出確診案例。

球團聲明如下：

富邦悍將棒球隊一名球員於5/7(六)放假返家，隔日5/8(日)收到家人的快篩陽性反應通知後，該員立即快篩結果呈現陰性並返家。為保護球團其他人員，球團即安排該員5/9(一)自主隔離未參與球隊行程，5/9(一)晚間該員出現輕微症狀快篩結果呈陽性，已安排PCR檢測。

悍將球團除依聯盟規定通報以外，5/9(一)賽前亦針對前日與該員接觸者快篩，均呈陰性。悍將會持續密切觀察球團人員身體狀況並定期快篩，並遵守聯盟相關規定辦理。

富邦悍將 中職 味全龍

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