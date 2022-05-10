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日職／佐佐木朗希完全比賽震撼全球 大聯盟總管評價世界前5

聯合新聞網 / 綜合報導
有大聯盟總管認為佐佐木朗希是當今世界前5強的投手，而且投球能力比和大谷翔平同年齡時還要強。 美聯社
有大聯盟總管認為佐佐木朗希是當今世界前5強的投手，而且投球能力比和大谷翔平同年齡時還要強。 美聯社

20歲的「令和怪物」佐佐木朗希上個月面對歐力士投出19次三振的完全比賽受到全球關注，近日不但有大聯盟總管認為他是當今世界前5強的投手，而且投球能力比和大谷翔平同年齡時還要強。

熟悉日職的專欄作家賀南德茲（Dylan Hernandez）談到，在那場造成轟動的完全比賽結束後，他馬上收到大聯盟球隊聯繫，「我和一些亞洲的大聯盟球探交流，許多球探在看完比賽的影片後都向自己的球隊提出詳細的球探報告，大家普遍認為，佐佐木朗希『做為投手的能力要在大谷之上』」

赫南德茲還表示，甚至有位總管給出佐佐木朗希超高評價，認為目前來看，佐佐木朗希大概是世界上前五名的選手，而且有經紀人想要聯絡他。

赫南德茲2019年曾前往日本看到高中時期的佐佐木朗希投球，當時他就認為佐佐木朗希的平衡感很棒，而現在的佐佐木朗希則與大都會強投狄葛隆（Jacob deGrom）有相似之處，有球速而且控球也很出色，赫南德茲也盼望佐佐木朗希能盡快挑戰大聯盟。

日本

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