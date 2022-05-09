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中職／生涯首刷富邦 索沙6.2局失1分賞悍將3連敗
披上樂天桃猿隊球衣的第一戰，36歲洋投索沙用一紙6.2局僅失1分好投證明寶刀未老，今天壓制前東家富邦悍將隊，率領猿隊以4：1贏球豪取3連勝；悍將隊吞下3連敗，目前戰績4勝19敗。
索沙前3年以王牌之姿效力悍將隊，今年因傷情、年紀考量而被割捨，改披猿隊戰袍，首場一軍登板就是碰上前東家。
索沙前6局僅用66球、被敲3安打，投來輕鬆寫意，直到第7局才碰到危機，被申皓瑋、范國宸、蔣智賢連3棒敲出安打丟掉1分，取得兩出局後退場，交給牛棚「拆彈」，索沙最終投6.2局被敲6安打、失1分，生涯首戰悍將隊就繳出優質先發。
悍將隊由威迪茲先發，首局就從保送開局，單局內出現2次四壞、1次觸身球保送，朱育賢的二壘打為猿隊先馳得點，接著林承飛的高飛犧牲打再建功，猿隊取得2：0領先。
壓制了3局，威迪茲第5局又從保送開始遭遇麻煩，猿隊3支安打串聯，藍寅倫一壘打、梁家榮二壘打各帶1分打點，最終先發6局被敲6安打、4保送，丟掉4分都是責失分，吞下本季第3敗。
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