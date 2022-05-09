中職／郭俊麟10日本季初登場 對樂天桃猿先發
中職富邦悍將隊投手郭俊麟開季因為右腳拉傷，直到4月底才開始在二軍出賽，預計明天本季首場一軍先發出賽，將對上樂天桃猿隊，桃猿隊則要派出投手黃子鵬應戰。
投手郭俊麟2020年選秀會第2輪被富邦悍將隊選進，因為手肘手術直到去年下半季末才首度一軍亮相，去年總計一軍2場先發，投6.2局失掉1分責失分、沒有勝敗成績。
郭俊麟今年開季原訂4月8日要先發，但先發前幾天跑步時輕微拉傷右腳，休養直到4月24日才開始在二軍出賽，目前本季二軍2場先發出賽都投滿5局，總計投10局失掉3分責失分、戰績1勝。
悍將隊今天起在桃園棒球場與樂天桃猿隊打2連戰，今天派出洋投威迪茲先發，明天預計派出郭俊麟本季初先發。
桃猿隊今天派出洋投索沙迎戰前東家悍將隊，明天派出本土先發投手黃子鵬，黃子鵬近2場先發出賽對手都是悍將，都投滿7局、戰績1勝1敗，本季目前為止與悍將交手，投14局失掉6分責失分，對戰防禦率3.86。
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