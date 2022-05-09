中職／二軍龍將支援前線 龍隊本周3場二軍比賽不打

味全龍隊確定本周復賽，由於匡列人數仍多，需靠二軍補充一軍不足兵員，與聯盟討論後確定本周3場二軍賽事暫停，補賽日後再議。

龍隊在這波疫情中已有19名球員確診，合計7場比賽延賽，部分球員陸續解除隔離，匡列人數下修至復賽標準內。聯盟今天公告確定龍隊本周復賽，首戰為11日對上樂天桃猿隊，但選手人數是個問題，須以「疫情隔離遞補球員辦法」，由二軍選手支援一軍比賽。

聯盟公告如下：「近期味全龍隊因受疫情影響停賽，5月11日將正式復賽，但因尚有部分球員受疫情規定處於隔離期間、或雖隔離期滿但仍需進行體能訓練或調整比賽，味全隊仍將以疫情隔離遞補球員辦法使一軍賽事正常進行。

依疫情隔離遞補球員辦法，短期內味全龍二軍球員將支援一軍比賽，因支援一軍人數影響二軍正規出賽人力，味全經評估向聯盟建議本周二軍賽事暫時停賽。

聯盟經考量味全隊短時間二軍正規出賽人力不足以負荷比賽，因此決定味全隊5月11日、5月12日、5月14日等3場二軍賽事停賽。相關補賽事宜，將在開會討論後另行通知。」