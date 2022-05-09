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中職／廣募武林鷹雄 台鋼雄鷹測試會6月澄清湖登場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊將在6月13、15日於高雄市立澄清湖棒球場舉辦「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊將在6月13、15日於高雄市立澄清湖棒球場舉辦「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊正式成為中華職棒第6隊後，新軍籌組第一步，將在6月13、15日於高雄市立澄清湖棒球場舉辦「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」，5月12日至6月8日中午12點開放線上報名，台鋼號召志投身職棒的好手踴躍報名參加，期待挖掘更多「武林鷹雄」，錄取選手將獲球團推薦，即具2022年新人選拔會資格。

此次測試會採實戰，除了投打對決，參與選手也須下場守備，藉此更了解球員全面性表現，也讓守備見長選手可以被看見。

另外，近年講求數據、專業化分析的運動科學漸受重視，台鋼雄鷹接軌趨勢，實戰測試結合運動科學進行多項數據檢測，同時將加入身體素質等測試，透過運科輔助更加了解選手特性，進一步發掘具有潛力的好手。

台鋼雄鷹未來將以高雄作為大本營，主場將設在澄清湖棒球場，正式進駐之前，新人測試會安排於澄清湖球場舉辦，作為深耕經營高雄、落實屬地主義的第一步。

台鋼雄鷹測試會報名網址：https://reurl.cc/KbQQnq

台鋼雄鷹測試會簡章：https://reurl.cc/yrMVW6

台鋼 棒球 中華職棒

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