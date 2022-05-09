聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／周一限定 悍將、猿隊第28人啟用葉竹軒、邱駿威
中職今年催生的周一補賽第28人規定，今天在桃園球場的賽事首度適用，富邦悍將隊登錄葉竹軒，樂天桃猿隊則啟用邱駿威，邱駿威有機會迎來生涯初登板。
今年因應周一的補賽，在3月的領隊會議上做出決議，各隊一軍登錄名單可多使用1人，從原本的27人擴充到28人，但僅限補賽，周一連假的賽事並不適用。
此役為本季首場周一補賽，兩隊的第28人揭曉，悍將隊登錄葉竹軒，猿隊則啟用邱駿威。
邱駿威出身高苑工商，為猿隊在去年季中選秀第2指名選進，順位還在旅美回歸、具備大聯盟資歷的曾仁和前面，去年9月曾參與U23世界盃，為猿隊期待的牛棚戰力，今天藉著特殊規定升上一軍，等待「開箱秀」到來。
悍將隊7日已下放陳鴻文，今天王詩聰也下放二軍，2個空缺升上陽耀勳、王勝偉；下放將滿15天的洋砲霸帝士，也已隨隊來到桃園，按規定最快明天可以重返一軍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言