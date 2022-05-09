中職／周一限定 悍將、猿隊第28人啟用葉竹軒、邱駿威

中職今年催生的周一補賽第28人規定，今天在桃園球場的賽事首度適用，富邦悍將隊登錄葉竹軒，樂天桃猿隊則啟用邱駿威，邱駿威有機會迎來生涯初登板。

今年因應周一的補賽，在3月的領隊會議上做出決議，各隊一軍登錄名單可多使用1人，從原本的27人擴充到28人，但僅限補賽，周一連假的賽事並不適用。

此役為本季首場周一補賽，兩隊的第28人揭曉，悍將隊登錄葉竹軒，猿隊則啟用邱駿威。

邱駿威出身高苑工商，為猿隊在去年季中選秀第2指名選進，順位還在旅美回歸、具備大聯盟資歷的曾仁和前面，去年9月曾參與U23世界盃，為猿隊期待的牛棚戰力，今天藉著特殊規定升上一軍，等待「開箱秀」到來。

悍將隊7日已下放陳鴻文，今天王詩聰也下放二軍，2個空缺升上陽耀勳、王勝偉；下放將滿15天的洋砲霸帝士，也已隨隊來到桃園，按規定最快明天可以重返一軍。