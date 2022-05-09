中職／龍隊確定本周復賽 首戰11日踢館最兇的猿隊

味全龍隊爆發染疫風暴，合計7場比賽延賽，中華職棒聯盟、龍隊依防疫計畫整體綜合評估，認為已達復賽條件，本周起龍隊賽事正常進行，復賽首戰將在11日於桃園球場出戰樂天桃猿隊。

聯盟今天公告，「味全龍自4月27日受疫情影響停賽以來，至5月8日止共有7場比賽延賽。本週味全首場比賽為5月11日客場於樂天桃園球場面對樂天，經聯盟與味全球團依防疫計畫整體綜合評估，已達可復賽條件，本週起聯盟例行賽味全龍賽程正常進行。」

龍隊在27日首度傳出6名隊職員快篩陽性，合計11人隔離，當天比賽延賽，但接下來兩戰照打，拖了3天才公布進一步PCR檢測及後續快篩結果，最多達到19人確診，另有匡列人數，達到聯盟訂定的停賽標準，上周5戰全部延賽，合計7戰延賽。

龍隊確定於本周復賽，首戰將於11日前往桃園踢館目前戰績領先的猿隊，聯盟也依據規章第9章第32條補賽辦法安排補賽，龍隊因疫情影響的7場比賽，有3場確定補賽日期，另有4場暫無適當日程待後續安排。