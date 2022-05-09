快訊

增21例重症「12例死亡」八個月大女童高燒重症住ICU

地牛翻身！東部海域 14時23分發生規模6.1地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍隊確定本周復賽 首戰11日踢館最兇的猿隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊受疫情波及延賽7場，復賽首戰將在11日於桃園球場出戰樂天桃猿隊。圖為味全龍隊天母主場外觀。 中央社
味全龍隊受疫情波及延賽7場，復賽首戰將在11日於桃園球場出戰樂天桃猿隊。圖為味全龍隊天母主場外觀。 中央社

味全龍隊爆發染疫風暴，合計7場比賽延賽，中華職棒聯盟、龍隊依防疫計畫整體綜合評估，認為已達復賽條件，本周起龍隊賽事正常進行，復賽首戰將在11日於桃園球場出戰樂天桃猿隊。

聯盟今天公告，「味全龍自4月27日受疫情影響停賽以來，至5月8日止共有7場比賽延賽。本週味全首場比賽為5月11日客場於樂天桃園球場面對樂天，經聯盟與味全球團依防疫計畫整體綜合評估，已達可復賽條件，本週起聯盟例行賽味全龍賽程正常進行。」

龍隊在27日首度傳出6名隊職員快篩陽性，合計11人隔離，當天比賽延賽，但接下來兩戰照打，拖了3天才公布進一步PCR檢測及後續快篩結果，最多達到19人確診，另有匡列人數，達到聯盟訂定的停賽標準，上周5戰全部延賽，合計7戰延賽。

龍隊確定於本周復賽，首戰將於11日前往桃園踢館目前戰績領先的猿隊，聯盟也依據規章第9章第32條補賽辦法安排補賽，龍隊因疫情影響的7場比賽，有3場確定補賽日期，另有4場暫無適當日程待後續安排。

聯盟公布目前排定的延賽補賽日程。圖／中華職棒提供
聯盟公布目前排定的延賽補賽日程。圖／中華職棒提供

味全龍 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／陳鴻文跨季6連敗 悍將4勝17敗勝率跌到1成90

中職／龍隊領隊丁仲緯「出現」了 粉絲團向球迷致歉

中職／龍隊陷疫情風暴 已15人PCR確診

中職／龍隊這波風暴再度擴大 啦啦隊女孩也有1人確診

相關新聞

中職／龍隊合計19人確診、部分解隔 無新增快篩陽性

味全龍隊確定11日起復賽，球團同步發出聲明稿，更新隊內染疫狀況，居隔者新增1人確診、合計19人，部分已解除10天居隔，目...

中職／龍隊確定本周復賽 首戰11日踢館最兇的猿隊

味全龍隊爆發染疫風暴，合計7場比賽延賽，中華職棒聯盟、龍隊依防疫計畫整體綜合評估，認為已達復賽條件，本周起龍隊賽事正常進...

中職／CPBLTV加碼2方案 1177元7月1日起看到飽

中華職棒官方賽事轉播平台CPBLTV推出1177元的半季新方案，6月30日開放訂購，7月1日起可收看CPBL所有賽事。還...

中職／球技連職棒選手都朝聖 多功能左投美少女為悍將開球

先前因快狠準的九宮格投擲影片引起球迷與職棒球員朝聖，21歲的「左投美少女」賴Ki，獲邀5月14日之戰為富邦悍將隊開球，消...

日職／宋家豪後援1局奪本季首勝 樂天10連勝還創歷史紀錄

東北樂天金鷲隊近況極佳，目前以7成93的勝率，獨居太平洋聯盟第一名的位置，且與第二名的軟銀已經拉到有4場勝差。特別在最近樂天打出10連勝的戰績，創下了隊史紀錄，而臺灣好手宋家豪也剛好在這波連勝中拿下勝投，替球隊作出貢獻。

中職／獅隊羅暐捷退兄弟「守護神」 緊張到腳抖

統一獅隊本季對中信兄弟隊的首勝終於入袋，昨天9局上靠著羅暐捷的2分打點安打，突破兄弟「守護神」李振昌，以4：3拿下勝利，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。