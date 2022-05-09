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中職／CPBLTV加碼2方案 1177元7月1日起看到飽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
CPBLTV宣佈推出半季、動滋方案。圖／中華職棒提供
CPBLTV宣佈推出半季、動滋方案。圖／中華職棒提供

中華職棒官方賽事轉播平台CPBLTV推出1177元的半季新方案，6月30日開放訂購，7月1日起可收看CPBL所有賽事。還在煩惱動滋券怎麼花的球迷朋友也別擔心，5月9日同步推出動滋券專屬方案，使用500元動滋券，可收看60天賽事。

CPBLTV基本資費方案為單隊主場轉播77元/月、CPBL全賽事單月277元方案，以及90天750元方案，今天聯盟宣布推出全新半季方案。

6月30日訂購後，能以1177元價格收看7月1日起CPBLTV館全賽事，包含上半季剩餘及下半季例行賽、二軍例行賽（每周四、五共兩場）、二軍冠軍賽、明星賽、季後挑戰賽、台灣大賽等賽事，相關賽事結束仍可持續觀看VOD歷史回顧賽事至明年2月。

訂購Hami Video CPBLTV館，中職全賽事任你看，賽事回看、完整VOD、直播聊天室完整服務，每個帳號可同時在3個不同裝置上使用，電腦、手機、平板、連網電視都能看。

此外，因應動滋券使用期限延長到8月底，教育部體育署也再加碼200元，5月9日CPBLTV正式推出500元動滋券專屬方案，使用動滋券訂購CPBLTV，可收看60天賽事。

中職 動滋券

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