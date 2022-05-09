中職／球技連職棒選手都朝聖 多功能左投美少女為悍將開球

先前因快狠準的九宮格投擲影片引起球迷與職棒球員朝聖，21歲的「左投美少女」賴Ki，獲邀5月14日之戰為富邦悍將隊開球，消息一出立刻引起網友熱議，可投、可打、還有Fubon Angels級顏值，多功能性讓網友建議悍將「簽了吧！」

賴Ki沒有任何運動項目的專業訓練，憑著一顆愛棒球的心培養出優秀的棒球技巧，常在個人社群分享投球及打擊影片，外型亮麗且打擊投球皆能左右開弓，流利動作更是驚艷許多網友及球員，賴Ki也希望透過自己的分享讓越來越多女生喜愛上棒球。

她在日前貼出大魯閣棒壘球打擊場新莊館投九宮格的影片，吸引破8萬點閱，其中還不乏職棒選手身影，旅美投手宋文華就標記張景淯留言：「比你準嗎？」張景淯回覆：「我們球隊好像有收到她的球探報告」、「動作比我還好」；吳昇峰也轉發動態，開玩笑稱：「球隊需要左投」。

住在新莊的賴Ki，常會到場支持悍將隊，這次將登上新莊棒球場的投手丘帶來精彩的開球。