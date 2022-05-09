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日職／宋家豪後援1局奪本季首勝 樂天10連勝還創歷史紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
宋家豪後援1局拿下本季首勝，還幫助樂天奪下隊史第一次10連勝。圖擷取自youtube
宋家豪後援1局拿下本季首勝，還幫助樂天奪下隊史第一次10連勝。圖擷取自youtube

東北樂天金鷲隊近況極佳，目前以7成93的勝率，獨居太平洋聯盟第一名的位置，且與第二名的軟銀已經拉到有4場勝差。特別在最近樂天打出10連勝的戰績，創下了隊史紀錄，而臺灣好手宋家豪也剛好在這波連勝中拿下勝投，替球隊作出貢獻。

根據日本媒體「日刊體育」報導，8日樂天對上歐力士的比賽，雙方在前面都維持1比1的僵局。此時宋家豪在九下登板，即便一度因為安打、故意四壞和保送形成滿壘危機，但最終仍力保不失。十局上半，樂天第四棒島內宏明轟出超前比數的陽春砲，為球隊打下致勝分，宋家豪因此拿下本季首勝。

這場勝利，創下樂天自4月26日以來的10連勝、客場6連勝。2005年才在日職一軍亮相的樂天，過去是12球團中唯一不曾達陣10連勝的隊伍，因此這樣的表現，已經打破了隊史紀錄。

另外，樂天本季開打至今出賽30場，拿下23勝6敗1和的成績。而上一個出賽30場時只吞6敗以下的隊伍，已經要追溯到1983年的巨人隊。綜觀整個日本職棒歷史，含今年也只發生過8次這樣的狀況，顯示樂天的近況確實來到了史上高點。

宋家豪本季目前出賽8場，拿下1勝0敗，4次中繼成功，主投8局防禦率1.13，並飆出8次三振，以穩定的表現替球隊守住勝場。

宋家豪 樂天金鷲

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