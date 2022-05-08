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中職／羅暐捷棒打李振昌 獅隊本季首勝兄弟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊羅暐捷。圖／聯合報系資料照
統一獅隊羅暐捷。圖／聯合報系資料照

上半季最後一場下午2點開打的賽事，統一獅隊終於突破本季對戰中信兄弟隊0勝窘境，9局上羅暐捷在滿壘時的2分打點安打，擊倒兄弟「守護神」李振昌，也幫助獅隊以4：3拿下勝利，中止3連敗，也斬斷兄弟的5連勝。

兄弟1局下先馳得點，王威晨、陳文杰連續兩支安打，接著張志豪的深遠飛球讓兩人站上二、三壘，許基宏的內野滾地球出局但帶有1分打點；2局下2出局一、二壘有人，王威晨的安打再敲回1分。

獅隊很快扳平0：2的落後，4局上陳傑憲開局敲安，林子豪從兄弟先發投手鄭凱文手中敲出一發右外野2分砲，一棒追平比數，這也是林子豪生涯第3轟，其中2轟都是對鄭凱文時開砲。

然而獅隊又遇到「8局魔咒」，8局下兄弟許基宏保送上壘後，雖然想靠著詹子賢的二壘打直闖本壘，但卻成為第2個出局數，獅隊此時換上「守護神」陳韻文，不料壞球走在前，岳東華獲得故意保送，李聖裕適時敲出安打，送回二壘的詹子賢。

這是統一獅隊本季在第8局丟掉的第25分，等於其他4隊在第8局失分的總和，昨天原本領先兄弟，也是在8局因洋投柯瑞在三壘有人時的投手犯規而被追平。

9局上兄弟3：2領先，壓出「守護神」李振昌，卻出現亂流，1出局後先被高國慶敲安，接著連投2次四壞形成滿壘，雖然三振掉陳重廷，但卻被羅暐捷敲出安打，一口氣丟掉2分，遭到逆轉。

9局下換陳韻文出現「劇場」，在2出局後出現滿壘，不過最後讓詹子賢出局，陳韻文總計投1.1局無失分，拿下個人本季首勝。

詹子賢 陳韻文

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