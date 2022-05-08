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日職／宋家豪本季首勝入袋 樂天延長賽開轟10連勝

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日職／宋家豪本季首勝入袋 樂天延長賽開轟10連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天隊宋家豪。 報系資料照
樂天隊宋家豪。 報系資料照

日本職棒樂天隊今天靠著島内宏明10局上的超前陽春砲，以2：1擊敗歐力士隊，取得10連勝繼續推進隊史紀錄，台灣投手宋家豪9局登板雖製造滿壘危機，但無失分下莊，還賺到本季首勝，而歐力士隊的張奕今天剛升上一軍，沒機會上場。

2局下歐力士頓宮裕真用一發陽春砲先馳得點，不過3局上樂天小深田大翔在滿壘時的滾地球推進，打回追平分，兩隊接下來都未得分。

1：1平手局面，宋家豪在9局下登板，先被野口智哉敲安，接著對手犧牲推進形成1出局、二壘有人，再讓中川圭太敲出滾地球出局，接下來故意保送後，宋家豪又投出保送，形成2出局滿壘，好在最後讓頓宮裕真敲出中外野飛球出局，沒有失分。

宋家豪總計用17球投完1局，面對6名打者，有1次安打、2次保送，好在安全下莊，延續個人連5場無失分，防禦率下降到1.13，而10局上島内宏明的陽春砲幫助樂天取得10連勝，宋家豪進帳勝投。

歐力士今天先發投手竹安大知投4局失1分非責失，後續動用6名牛棚投手，5人拿到中繼成功，但在最後一關失守，而今天剛上一軍的張奕沒有上場。

宋家豪 歐力士 樂天

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