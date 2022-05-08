聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／宋家豪本季首勝入袋 樂天延長賽開轟10連勝
日本職棒樂天隊今天靠著島内宏明10局上的超前陽春砲，以2：1擊敗歐力士隊，取得10連勝繼續推進隊史紀錄，台灣投手宋家豪9局登板雖製造滿壘危機，但無失分下莊，還賺到本季首勝，而歐力士隊的張奕今天剛升上一軍，沒機會上場。
2局下歐力士頓宮裕真用一發陽春砲先馳得點，不過3局上樂天小深田大翔在滿壘時的滾地球推進，打回追平分，兩隊接下來都未得分。
1：1平手局面，宋家豪在9局下登板，先被野口智哉敲安，接著對手犧牲推進形成1出局、二壘有人，再讓中川圭太敲出滾地球出局，接下來故意保送後，宋家豪又投出保送，形成2出局滿壘，好在最後讓頓宮裕真敲出中外野飛球出局，沒有失分。
宋家豪總計用17球投完1局，面對6名打者，有1次安打、2次保送，好在安全下莊，延續個人連5場無失分，防禦率下降到1.13，而10局上島内宏明的陽春砲幫助樂天取得10連勝，宋家豪進帳勝投。
歐力士今天先發投手竹安大知投4局失1分非責失，後續動用6名牛棚投手，5人拿到中繼成功，但在最後一關失守，而今天剛上一軍的張奕沒有上場。
緊迫した試合は延長戦へ…！— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) May 8, 2022
東北楽天 #宋家豪 投手がピンチを招くも無失点に抑える！#RakutenEagles @Rakuten__Eagles
👇宋投手の過去の活躍動画はこちら！https://t.co/rumB23O2Gb pic.twitter.com/RCS7lzHYAl
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言