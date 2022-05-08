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MLB／CPR有用！大谷翔平敲安中止連8打席乾旱
天使隊「二刀流」好手大谷翔平今天再次對球棒做出「CPR（心肺復甦術）」動作，結果中止連8打席無安打，在最後1打席成功敲出安打，只是沒能幫助球隊得分，最終以3：7不敵國民隊，中止3連勝。
大谷翔平昨天3打數未敲安，今天擔任先發第3棒、指定打擊，1局下首打席敲出中外野飛球出局，3局下則是左外野飛球出局，打擊有些不振。
結果大谷翔平回到板凳區，再次對球棒做起心臟按摩動作，想救回打擊手感，這是他今年第二次使用這招，第一次在4月13日，大聯盟還稱大谷翔平不僅是投打二刀流，似乎還是位醫生。
バット蘇生❤#大谷翔平 #ShoheiOhtani#Angels #GoHalospic.twitter.com/FCB0ylJc5v— SHOTIME (@SHOTIMEHEI) May 8, 2022
今天再次CPR後，大谷翔平在5局2出局、二壘有人時敲出左外野飛球出局，不過7局對上拉米瑞茲（Erasmo Ramirez）終於敲出安打。
隨著天使隊以3：7輸球，大谷翔平總計4打數1安打，至少中止最近8打席無安打的狀況，打擊率為2成34，不過最近8戰、連34打席沒有開轟。
對於大谷翔平的打擊近況，總教練麥登（Joe Maddon）認為毋須太過擔心，今天不少中、左外野方向的飛球，「當打擊姿勢跑掉時，會傾向用手去打球，現在他還是用全身的力量攻擊，能打出長距離、反方向的飛球，這是好的方向。」
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