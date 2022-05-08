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日職／二軍防禦率0 張奕重返一軍名單

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
旅日投手張奕。圖／聯合報系資料照
旅日投手張奕。圖／聯合報系資料照

日本職棒歐力士隊台將張奕重返一軍，自4月中遭抹消下二軍後，今日再次登錄一軍，在二軍的好表現受到球隊注意，最快今天台灣時間下午1點對樂天隊的比賽就有機會上場。

張奕今年原本是從二軍出發，但一軍開幕日因山田修義被列為密切接觸者，歐力士隊以特別條例方式將張奕升上一軍，到3月30日曾短暫下放，隔天又回到一軍，直到4月16日再次抹消登錄，在一軍出賽3場都是後援，總計4.2局失2分，另有5次三振、2次保送，防禦率3.86。

日本媒體今天早上指出，張奕已經前往大阪京瓷巨蛋與一軍會合，而中午日職公布的球員異動中，也看到張奕重新回到一軍登錄名單。

張奕前一次在二軍登板是5日對上巨人隊，後援1局無失分，今年在二軍總計6場出賽，有1次救援成功，防禦率仍是0。

二軍期間，張奕持續調整，等待回一軍的機會，5日二軍出賽對巨人之戰，9局登板，後援1局無失分，有1次三振，至今在二軍累積6場出賽防禦率為0，有1次救援成功，6局投出5次三振，另有2次四壞。

張奕 歐力士 巨人

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