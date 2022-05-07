中職／獅隊投手犯規送追平分 詹子賢再見安助兄弟5連勝

統一獅隊今年被中信兄弟隊吃死死，今晚兄弟在洲際主場雖然一度以2：3落後，但靠著獅隊投手柯瑞投手犯規奉送追平分，9局下詹子賢的再見安打幫助兄弟以4：3贏球，拿下5連勝，本季對戰獅隊3勝1和。

兄弟今晚先得分，2局下岳東華敲安後，靠岳政華推進上二壘，2出局後江坤宇、王威晨連續安打敲回第1分；4局下則是1出局後王威晨、陳文杰連續2支二壘打取得2：0領先。

兄弟先發投手德保拉前4局沒有失分，還一度連續解決10人次，不過5局上2出局後，獅隊找到破解之道，吳桀睿、李丞齡、林靖凱、陳傑憲連敲4安，單局攻下2分，也中斷德保拉連續22.2局無失分的個人最佳紀錄。

6局上德保拉又是2出局後出狀況，先被施冠宇敲安，又投出保送，之後被吳桀睿敲安而丟掉第3分，也讓獅隊取得3：2領先。

8局上呂彥青登板中繼一度出現危機，林子豪敲安後，靠著施冠宇二壘打站上三壘，不過林岱安敲出滾地球，林子豪在本壘前被刺殺出局，抓到第2個出局數，之後呂彥青對決吳桀睿時，捕手高宇杰「神牽制」抓到二壘離壘過遠的施冠宇，化解危機。

8局下獅隊推出洋投柯瑞卻奉送追平分，1出局後先被江坤宇敲安，結果柯瑞牽制一壘暴傳，讓江坤宇跑到三壘，接著對決陳文杰時，又被判投手犯規，直接讓江坤宇輕鬆回本壘得分，兄弟追成3：3平手。手。

9局下兄弟繼續面對柯瑞，開局就由張志豪的二壘打先攻上得點圈，許基宏的滾地球出局帶有推進效果，張志豪站上三壘，接著詹子賢瞄準柯瑞的第2球，敲出中外野安打，讓張志豪跑回再見分。

德保拉用110球投了6局，被敲8支安打丟掉3分，在火力支援下躲過敗投；而獅隊先發投手布雷克6局失2分，勝投資格飛走。