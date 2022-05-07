中職／兄弟寵物日毛孩數量創新高 龍跟草鴞是誰？

中信兄弟隊今天在台中洲際球場有不少小貴賓出席，球團舉辦的寵物主題日「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」，吸引了342隻狗、44隻貓進場，數量創下歷年最多，不過球迷更好奇大象、龍、草鴞、松鼠是哪來的？

中信兄弟球團公布，今日寵物主題日共有7058名觀眾進場，毛小孩的數量是舉辦寵物日4年來最多的一次，貓貓狗狗加起來有386隻。

不過球團也另外趣味計入2隻大象、1條龍、1隻草鴞、1隻松鼠以及1隻「游擊柯基」，游擊柯基很好解答，就是今日先發游擊手江坤宇，他的飛撲守備在球迷間有「柯基撲」的形容。