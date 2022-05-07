日職／陳偉殷相隔24天二軍登板 投3局失2分

日本職棒阪神隊台灣左投陳偉殷因左手肘不適，相隔24天再次在二軍亮相，今天面對中日隊中繼3局失2分，而阪神最終在延長賽10局靠著江越大賀的再見安打以3：2贏球。

陳偉殷去年因左肩傷勢只在一軍出賽2場，季後到美國復健，今年開季球隊考量復健進度，讓他從二軍出發，3月30日曾首度在二軍出賽，對軟銀隊先發2局無失分，4月6日則對社會人隊先發3局無失分，4月13日對中日二軍先發5局失3分。

4月13日先發後，陳偉殷就未再出賽，直到今天才又登板，在6局上球隊1：0領先時上場，投出6上6下，但在8局續投遇到亂流，開局被連敲2安，丟掉1分，之後三振掉味谷大誠，不過又被土田龍空敲安，加上三好大倫犧牲打再掉1分，最後是靠雙殺打下莊。

陳偉殷總計用41球投完3局，被敲3支安打，丟掉2分，另有2次三振，本季在二軍第三場出賽，防禦率上升到4.50。