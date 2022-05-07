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日職／宋家豪連4場無失分 樂天9連勝破隊史

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
宋家豪今天中繼1局無失分，最快球速來到152公里，而且已經連續4場無失分，樂天也拿下破隊史紀錄的9連勝。 擷圖自推特
宋家豪今天中繼1局無失分，最快球速來到152公里，而且已經連續4場無失分，樂天也拿下破隊史紀錄的9連勝。 擷圖自推特

日本職棒樂天隊台灣投手宋家豪今天中繼1局無失分，最快球速來到152公里，而且已經連續4場無失分，防禦率下修到1.29，樂天最終是以7：1擊敗歐力士隊，拿下隊史新高的9連勝。

樂天先發投手早川隆久投6局僅失1分，打線也靠著安打、推進等方式，在前6局取得3分，7局島内宏明、8局淺村榮斗的2支二壘打各帶有2分打點。

宋家豪在8局下球隊7：1領先時登板，先用3球三振掉野口智哉，接著對西野真弘被纏鬥了8顆球，還是讓對手敲出三壘飛球出局，最後面對中川圭太，在2好2壞下，最後兩顆速球都亮起紅燈，以152公里速球讓他敲出中外野飛球出局。

宋家豪總計用17球投出三上三下，1局無失分、1次三振，從4月27日開始已經連續4場登板都無失分，也都有投出三振，期間只被敲出1支安打。

樂天近期狀況也很火燙，今天拿下9連勝刷新隊史紀錄，目前22勝6敗1和、勝率7成86位居太平洋聯盟第一，對手歐力士則吞下6連敗。

樂天 宋家豪 歐力士

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