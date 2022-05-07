中職／搶先鼓勵李宗賢 官方製作林琨笙「心靈導師」集錦

昨日富邦悍將主場面對到樂天桃猿，兩隊一路纏鬥到延長賽11局，富邦游擊手李宗賢再次發生失誤，導致樂天桃猿攻破僵局帶走勝利，悍將又開啟另一波連敗。不過球迷注意到富邦35歲資深捕手林琨笙無論在賽前與賽後，均不斷主動勉勵隊友，讓網友大喊他是「心靈導師」。

雙方1:1來到11局上，輪到樂天桃猿進攻，在滿壘的情況下，樂天梁家榮將球打到游擊方向，此時富邦游擊手李宗賢發生失誤漏接，讓樂天林立跑回突破比賽僵局的第一分，同時也是李宗賢本季第6次失誤，樂天桃猿趁熱打鐵，靠著林承飛的選球，幫球隊再下一城，讓隊友順利回來得到第三分。

下半局輪到富邦進攻，雖然攻佔1、2壘，可惜2出局後，輪到高國輝打擊，遭到樂天朱俊祥投出再見三振，富邦因此輸球，再度開啟連敗。

富邦昨日由小將戴培峰擔任先發捕手，同時引導投手江少慶，繳出7局無失分優質好投，無關勝敗，而林琨笙雖然沒先發，但化身休息室領袖，在比賽中不停勉勵年輕隊友，並給予建議。像是曾峻岳在9局上挨轟後，換局時就主動上前與投捕交談；而李宗賢發生致命失誤後，也是第一個上前擁抱安慰，接著招集全隊精神喊話，再來到李宗賢身旁提點，即使沒出賽還是存在感十足。

林琨笙來到李宗賢身旁鼓勵提點。 截圖自影片

這一幕讓官方也注意到了，特地剪輯「林琨笙化身為心靈導師 整場不斷給予年輕球員鼓勵 」影片，不少球迷非常感動，寫下「今天這一段影片讓我有真心被感動到！在半局結束後所有人把李宗賢圍起來大家一起加油打氣，這一幕正是我喜歡棒球和其他團體運動比賽的原因」、「不管酸民怎麼說，但這一刻我獻上我的respect給富邦悍將」、「感覺富邦的氣氛有慢慢的改變了」等留言。