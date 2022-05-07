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中職／兄弟全場3分都是戰術 助總讚球員執行力
昨日中信兄弟主場迎戰統一獅，並以3:2險勝統一獅，賽後總教練林威助透露，全場三分都與戰術有關，並且都有成功執行。
3局上，兄弟快腿王威晨敲安上壘後，輪到陳文杰上場打擊，此時兄弟教練團下達打跑戰術，沒想到面對統一獅先發投手胡智為，一顆內角高的變化球，陳文傑一棒掃出右外野大牆，打出一發2分砲，幫助兄弟率先以2:0領先。
比賽來到4局下，兄弟岳東華率先敲安，輪到捕手高宇杰，在好球數1好1壞後，兄弟教練團再度下達打跑戰術，高宇杰擺出短棒收打，擊成飛越二三壘防區的安打，接著靠著「小可愛」江坤宇短打推進跑者，輪到王威晨用高飛犧牲打順利送回第三分。
據《自由時報》報導，賽後兄弟總教練林威助表示，全場3分都與戰術有關，陳文杰那球是打跑戰術，高宇杰收打也是我們指示，才有後來的推進搶分，大家都按照理論執行得很成功。
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