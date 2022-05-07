中職／悍將延長賽關鍵失誤 桃猿2連勝林泓育MVP

中央社 / 台北6日電
中職樂天桃猿隊林泓育（右）6日在新莊球場迎戰富邦悍將隊，9局上從悍將終結者曾峻岳手中敲出個人本季首轟，並助球隊突破僵局、終場奪勝。 中央社
中職樂天桃猿隊林泓育（右）6日在新莊球場迎戰富邦悍將隊，9局上從悍將終結者曾峻岳手中敲出個人本季首轟，並助球隊突破僵局、終場奪勝。 中央社

中職樂天桃猿隊今天與富邦悍將隊交手，兩隊9局打完1比1僵持不下，延長賽11局上，悍將關鍵守備失誤掉分，桃猿隊終場以3比1拿下近期2連勝，悍將吞下本季第18敗。

中職富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，兩隊前8局打完都沒有拿下分數，悍將9局上派出終結者曾峻岳上場，桃猿隊林泓育敲出個人本季首轟，陽春砲幫助球隊突破僵局。

悍將9局下靠著申皓瑋安打、犧牲觸擊、滾地球推進上到三壘，再靠著暴投跑回追平分，兩隊9局打完1比1僵持不下。

延長賽10局兩隊沒有得分，11局上桃猿隊林立率先敲出安打，1人出局後林泓育獲得故意四壞保送，2人出局後朱育賢遭觸身球保送、桃猿攻佔滿壘，梁家榮敲出游擊方向滾地球，悍將游擊手李宗賢發生失誤，桃猿跑回超前分，再靠著保送多擠回1分保險分。

林泓育今天單場4打數敲出2支安打，包括1發全壘打，貢獻1分打點、有1得分，獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊投手江少慶今天賽前4場先發出賽吞下4連敗，最長投球局數為5.1局，今天總計用106球投7局，僅被敲出5支安打，投出5次三振、2次四壞保送，沒有失掉分數，表現不錯。

江少慶好投卻等不到隊友火力支援，優質先發無關勝敗，目前為止5場先發出賽，總計投22.1局，打線的得分援護率是0，本季首勝要再等等。

桃猿隊中繼投手豪勁今天投2局被敲2支安打，投出1次三振、失掉1分責失分，拿下勝投。

今天比賽的三壘審為紀華文，這也是他裁判一軍生涯執法第2000場，為聯盟史上第6人。

樂天桃猿 林泓育

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