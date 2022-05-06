中職／又是游擊惹的禍 悍將鏖戰11局開啟新連敗
富邦悍將隊找回王牌的這一晚，還是沒能贏球，江少慶的7局無失分好投做白工，兩隊鏖戰到延長賽，終究還是在悍將隊最大罩門游擊防區引爆危機，李宗賢的接球失誤奉送樂天桃猿隊超前分，悍將終場以1：3輸球、吞下2連敗。
兩隊先發投手都有精湛演出，江少慶先發7局共用106球，僅被敲出5安打、無失分，前6局未讓對手進占得點圈，第7局在滿壘危機之下全身而退，讓他的臉上掛滿笑容。
猿隊洋投霸林爵的成績更狂，他以117球投8局僅被敲3安打、無失分，狂賞11K，也讓江少慶本季累積22.1局投球任內的得分援護率持續掛0。
第9局兩隊都推出終結者，曾峻岳挨了林泓育的陽春砲，豪勁被申皓瑋敲安、推進三壘後出現暴投，以1：1進入延長賽。
江國豪11局登板釀成滿壘，梁家榮的游擊方向滾地球，造成李宗賢接球失誤，猿隊先跑回1分，江國豪接著又是連續4顆壞球的保送再失血。
李宗賢的本季第6次失誤，這也是悍將隊今年在游擊防區的第13次失誤，比其他4隊游擊總和12次失誤還多。
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