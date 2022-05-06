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中職／李振昌「拆彈」又加班 守住兄弟4連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手象魔力投6局，僅失1分。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手象魔力投6局，僅失1分。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊「守護神」李振昌提前打卡上班，8局解決滿壘危機，總計1.2局無失分，拿下救援成功也獲選生涯第三次的單場MVP，幫助球隊以3：2擊敗統一獅隊，拿下4連勝。

3局下王威晨作為首名打者敲安，下一棒陳文杰先擺出短打姿勢，但面對壞球收棒，之後敲出界外球，不過「打帶跑」戰術變「全壘打戰術」，1好1壞後，陳文杰直接把球轟出右外野全壘打牆，這支洲際球場第800轟，為兄弟先馳得點。

4局下兄弟再施戰術，岳東華、高宇杰連續敲安，江坤宇短打推進成功，王威晨的高飛犧牲打換回第3分。

兄弟先發投手象魔力在6局上1出局後被陳傑憲敲出二壘打，又出現保送，陳文杰先接殺了一顆靠近牆邊的深遠飛球，之後面對高國慶敲出的中外野飛球，陳文杰向前撲接，裁判認為球先落地才進手套，兄弟挑戰也未改判，而丟掉1分。

象魔力最後用98球投完6局，但也僅失1分，被敲6支安打，另有2次三振、3次四壞，兄弟牛棚接手後出現危機。

7局呂彥青接手中繼，2出局、一壘有人時，被林靖凱敲出三壘滾地的內野安打之後又被陳傑憲敲安，丟掉1分，吳俊偉收下最後1個出局數。

比賽只剩1分差，吳俊偉8局續投卻在1出局後被敲2安加上1次保送，形成滿壘，李振昌登板「拆彈」，用三振跟飛球出局化解危機，9局上更連抓3個出局數，包括2次三振，守住勝利。

象魔力最終拿下勝投，統一獅隊先發投手胡智為6局失3分的優質先發吞下敗仗，投了100球被敲出7支安打，另有5次三振、3次四壞。

中信兄弟隊陳文杰敲出2分砲。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳文杰敲出2分砲。圖／中信兄弟隊提供

陳文杰 陳傑憲

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