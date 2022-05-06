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中職／江少慶王牌回魂7局無失分 本季22.1局0援護好慘
富邦悍將隊的王牌找回來了！江少慶今天先發7局無失分，封鎖樂天桃猿隊打線，本季首度繳出優質先發，無奈自家打線也一路掛蛋，確定本季首勝還要再等等。
江少慶本季前4場先發合計只投15.1局，吞下4敗、防禦率9.39，與身價不相稱的投球表現飽受質疑，今天終於回應一紙佳作。
江少慶前6局未讓猿隊進占得點圈，直到第7局、一出局時遇到最大危機，先被林泓育敲安、保送陳俊秀，K掉朱育賢後，續對梁家榮投出保送、擠成滿壘，林承飛打向游擊，李宗賢接球後穩穩傳二壘抓下第3個出局數，江少慶的臉上也掛滿笑容。
江少慶以7局、106球收工，僅被敲出5安打、無失分，送出5次三振，賽後防禦率也下修為6.45。
悍將打線同樣受制於猿隊先發投手霸林爵，難以攻城掠地，至江少慶退場時比分仍是0：0；加上此役在內，江少慶本季22.1局投球任內，悍將隊打線火力支援為0。
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